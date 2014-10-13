Бойовики розстріляли "швидку допомогу" під Широким, три людини загинули (перехоплення переговорів)

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков в Facebook. Також він виклав запис перехоплених переговорів бойовиків.

"10 жовтня бойовики розстріляли біля Широкого під Маріуполем швидку допомогу. Загинули три людини. Як зазвичай, негідники намагаються приховати свій злочин. МВС публікує перехоплення телефонних переговорів бандитів. Донбас має знати своїх "героїв", - написав Аваков

Читайте такожБойовики завдали артударів по шести населених пунктах Донбасу (карта АТО)Відповідно до запису переговорів, обстріл без команди здійснили члени бандформування "Оплот", які чергували на блокпосту бойовиків, тому що в них було "орієнтування на швидку".