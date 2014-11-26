У Порошенка хочуть відмовитися від терміну «народний депутат» на користь «члена парламенту»
14:30, 26 листопада 2014Політика
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Замість терміну "народний депутат" потрібно закріпити назву "депутат Верховної Ради" або "член парламенту", вважають у БПП.
У БПП вважають, що потрібно зменшити кількість нардепів / УНІАН
Про це заявив Микола Томенко, радник Петра Порошенка, повідомляє ТВі.
"Зрозуміло, що коріння цього терміну веде до так званого народовладдя часів Радянської України. Проте останні події в Україні показали не лише невідповідність, а часом навіть дикість і цинізм цього терміну, коли "народні депутати" підтримували окупацію Криму чи агресію Росії на сході України", – зазначено в повідомленні прес-служби Миколи Томенка.
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Він переконаний, що, крім зменшення кількості народних депутатів до 300 і відкриття партійних списків, необхідно також запровадити "адекватну термінологію".
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