У Порошенка хочуть відмовитися від терміну «народний депутат» на користь «члена парламенту»

Про це заявив Микола Томенко, радник Петра Порошенка, повідомляє ТВі.

"Зрозуміло, що коріння цього терміну веде до так званого народовладдя часів Радянської України. Проте останні події в Україні показали не лише невідповідність, а часом навіть дикість і цинізм цього терміну, коли "народні депутати" підтримували окупацію Криму чи агресію Росії на сході України", – зазначено в повідомленні прес-служби Миколи Томенка.

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Він переконаний, що, крім зменшення кількості народних депутатів до 300 і відкриття партійних списків, необхідно також запровадити "адекватну термінологію".