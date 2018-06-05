"Зловісне пекло": екс-регіонал на росТБ оскандалився із заявою на адресу України

"Я свідомо йду на це. Досить мовчати - це раз. Треба говорити правду. Сьогодні Україна перетворюється на зловісне пекло. Сьогодні Україна порушує всі норми...", - заявив екс-регіонал Журавко.

Колишній депутат Верховної ради від "Партії регіонів" Олексій Журавко в ефірі росТБ заявив, що Україна нібито порушує всі норми міжнародного права і назвав нашу країну "зловісним пеклом".

Таку заяву він зробив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Особая статья", повідомляє телеканал "Звезда".

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"Я свідомо йду на це. Досить мовчати - це раз. Треба говорити правду. Сьогодні Україна перетворюється на зловісне пекло. Сьогодні Україна порушує всі норми...", - заявив колишній депутат.

Крім того, Журавко бездоказово почав звинувачувати українську владу в катастрофі малайзійського Boeing на Донбасі, заявляючи, що віддав наказ нібито особисто Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, український журналіст на росТБ розлютив зал нагадуванням про брехні Путіна. Роман Цимбалюк в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1", нагадав, як президент Росії Володимир Путін брехав про анексію Криму.