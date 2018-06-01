Український журналіст на росТБ розлютив зал нагадуванням про брехню Путіна (відео)

Роман Цимбалюк в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1", нагадав, як президент Росії Володимир Путін брехав про анексію Криму.

Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк в ефірі однієї з телепрограм на російському пропагандистському каналі "Росія 1", нагадав, як президент Росії Володимир Путін брехав про анексію Криму.

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Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

"Коли починалася операція по анексії Криму, ми всі пам'ятаємо слова про те, що це народна самооборона і можна купити в будь-якому військторзі. А минув час, і він сказав, що ми ніколи не приховували (анексію Криму Росією, - прим. ред.)", - сказав він.

Ведуча передачі відразу перемкнула розмову на іншу тему, зазначивши, що це нібито улюблена тема українського журналіста.

См. відео з 4-ї хвилини

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав у нього, чи той займає таку ж абсурдну позицію по Донбасу.

"Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете і далі займає таку абсурдну позицію по Донбасу, за миротворцям?.. І на практиці, люди, які там вирішують питання, вони і займаються різаниною населення Донбасу...", - запитав український журналіст, чим викликав обурення аудиторії.