У «Народному фронті» не виключають, що прем'єра призначать вже завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Ємець зазначив, що завтра після складення депутатами присяги та формування тимчасової президії, коаліції, обрання керівництва Верховної Ради може відбутися засідання загальних зборів коаліції, на якому буде висунута кандидатура, пропозиція до президента щодо майбутнього прем'єр-міністра.

“І направлена президенту для того, щоб він перенаправив її у парламент”, - сказав Ємець.

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Він висловив сподівання, що усе це буде зроблено оперативно.

“Можливо, завтра ж і будемо голосувати”, - зазначив Ємець.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляв, що пропонуватиме парламенту призначити на посаду прем’єра нинішнього главу уряду Арсенія Яценюка.