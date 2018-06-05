Скандал у Кропивницькому: депутати відмовилися виступати українською, один назвав її "жлобским языком"

Депутати Подільської ради виступають російською.

5 червня проходило засідання 21-ї сесії Подільської районої у м. Кропивницькому ради. На засіданні зареєструвались 25 народних обранців.

Перед депутатським корпусом виступила депутатка від ВО "Свобода" Олена Яцун, яка зачитала звернення від групи депутатів до Верховної Ради щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень, передає "Утренний город".

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Після зачитання до неї звернувся із уточненнями депутат від "Опоблоку" Олександр Пустовий, який заявив про те, що юридично неправильно називати державу Росію Московією і хто такі депутати Подільської ради, щоб вирішувати такі глобальні питання.

Сам Пустовий виступав російською мовою. Олена Яцун відповіла, що депутати районної у місті ради є представниками громади і мають право вимагати справедливості для своїх виборців.

Присутня на сесії депутатка Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Олена Скочко з місця зауважила депутату від "Опоблоку" про те, що він має виступати державною мовою, а не мовою окупанта. На що деякі народні обранці почали обурюватися: "Русский язык понимает каждый!".

У відповідь Скочко зауважила, що депутати і чиновники у державних органах мають виступати лише українською. На що депутат від "Батьківщини" Андрій Сілівейстров висловився: "Это жлобский язык, все разговривают одно слово так, одно - так". Та все ж у подальшому Олександр Пустовий перейшов на українську.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України запровадити в установленому порядку сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття громадянства України.