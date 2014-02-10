МЗС Литви: Якщо ситуація в Україні погіршиться, то ЄС швидко відреагує санкціями

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ не ухвалила рішення про запровадження адресних санкцій проти українських можновладців, але ЄС буде "швидко готовий" до такого кроку в разі погіршення ситуації в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, коментуючи засідання Ради ЄС за участю 28-ми міністрів закордонних справ, додавши, що ЄС вимагає створення в Україні широкого за політичною ознакою нового уряду з більшими повноваженнями за рахунок президентських повноважень.

"Ми погодили, що реакція Європейського Союзу - якщо ситуація на місці погіршиться, - то ЄС прореагує швидко. Це означає, що ми не плануємо щось робити зараз, поки ми бачимо певні аспекти діалогу. Діалог - це єдиний шлях виходу з цієї ситуації. І ми заохочуємо діалог (між владою та опозицією)", - сказав Лінкявічус, відповідаючи на запитання УНІАН.

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"Були вже гарні ознаки - скасування антидемократичних законів 16 січня, наприклад. У ЄС є певні вимоги - це новий широкий уряд, конституційна реформа, перерозподіл влади між Президентом та урядом на користь уряду та прозорі демократичні вибори - все це будуть позитивні ознаки для виходу з кризи", - сказав литовський міністр.

"Якщо ці вимоги будуть виконані - особливо, що стосується нового уряду, який буде готовий до реформ - ми будемо й далі тісно працювати з Україною, а також залучимо міжнародні фінансові інституції - МВФ, ЄБРР для можливого фінансового пакета допомоги. Рано ще говорити про цифри, але важливо пам'ятати, що ця допомога матиме умови. Якщо всі ці кроки будуть виконані, то не буде потреби вживати тих заходів (санкцій -- УНІАН)", - додав литовський міністр.