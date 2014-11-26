Експерт: Коаліційна угода прописана непогано, головна проблема - знайти виконавців

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Написана непогана коаліційна угода, в ній дійсно перелічені більш-менш внятно реформи, які слід проводити. Проте, на етапі формування уряду стикнемося з проблемою: наша політеліта звикла формувати кадрові призначення на основі особистої довіри. І сьогодні, на жаль, в колі наближених людей до наших керівників є обмаль людей, які знають, які реформи і як їх провести в Україні. Я з жахом дивлюся на те, якщо з уряду піде Гройсман, хто буде відповідати за децентралізацію з адміністративної реформи. Хто буде реалізовувати непогані речі, прописані в коаліційній угоді, пов’язані з реформуванням МВС?", - сказав він.

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На думку Коліушка, якщо реформи не будуть виконані, це відверне від України увагу західного світу.

"Головна проблема – знайти виконавців. Реформи будуть успішними лише тоді, коли міністр, прийшовши на ту чи іншу посаду, зразу буде розуміти і знати, яку реформу він хоче провести. Якщо вони не знайдуть таких кандидатів на міністерські посади, ми неминуче стикнемося з кількамісячним таким затишшям, яке відверне від України увагу західного світу, посіє зневіру в громадянському суспільстві щодо спроможності нової влади, і це та трагедія, яка в нас просто стоїть на порозі", - зауважив він.