СБУ підтвердила автентичність "розстрільного списку" із 47 журналістів - ЗМІ

СБУ порушила кримінальну справу після публікації "розстрільного списку" за статтею про розголошення даних слідства.

Прес-центр Служби безпеки України підтвердив журналістам, що в опублікованому ЗМІ "розстрільному списку" журналістів і блогерів вказані ті ж прізвища, що й у списку, вилученому в ході спецоперації СБУ.

Про це повідомляє "Русская служба Би-би-си". 5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через публікацію цього списку. Відомство проводить відповідні слідчі дії.

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Українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який живе в Києві, провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток у розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.