НФ одностайно підтримує законопроект про Антикорупційний суд - Яценюк

Він нагадав, що основним дискусійним питанням щодо цього законопроекту була роль міжнародних експертів.

На сьогоднішньому засіданні фракції "Народний фронт" прийнято одностайне рішення щодо підтримки закону про Антикорупційний суд.

Про це повідомив парламентським журналістам лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає прес-служба партії.

Він нагадав, що основним дискусійним питанням щодо цього законопроекту була роль міжнародних експертів. Арсеній Яценюк повідомив, що вчора уночі було знайдено формулювання, "яке відповідає висновкам Венеціанської комісії і положенням, закладеним в меморандумі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями".

"Очікуємо, що зараз в парламенті комітет підтримає відповідну правку, де буде визначено, що міжнародні експерти будуть мати де-факто право вето на кандидатів до Антикорупційного суду, якщо ці кандидати не відповідають критеріям, визначеним законом", - сказав Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо цього формулювання і чи не буде воно суперечити Конституції України, він зазначив: "Думаю, буде коректно, якщо про це скаже Президент".

Формулювання не повинно суперечити Конституції. "Адже якщо закон суперечить Конституції, то це має наслідки", - додав Арсеній Яценюк.