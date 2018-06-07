НФ одностайно підтримує законопроект про Антикорупційний суд - Яценюк
На сьогоднішньому засіданні фракції "Народний фронт" прийнято одностайне рішення щодо підтримки закону про Антикорупційний суд.
Про це повідомив парламентським журналістам лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, передає прес-служба партії.
Він нагадав, що основним дискусійним питанням щодо цього законопроекту була роль міжнародних експертів. Арсеній Яценюк повідомив, що вчора уночі було знайдено формулювання, "яке відповідає висновкам Венеціанської комісії і положенням, закладеним в меморандумі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями".
"Очікуємо, що зараз в парламенті комітет підтримає відповідну правку, де буде визначено, що міжнародні експерти будуть мати де-факто право вето на кандидатів до Антикорупційного суду, якщо ці кандидати не відповідають критеріям, визначеним законом", - сказав Арсеній Яценюк.
Відповідаючи на запитання щодо цього формулювання і чи не буде воно суперечити Конституції України, він зазначив: "Думаю, буде коректно, якщо про це скаже Президент".
Формулювання не повинно суперечити Конституції. "Адже якщо закон суперечить Конституції, то це має наслідки", - додав Арсеній Яценюк.