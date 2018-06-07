За що Захід і влада ламали списи: деталі нового закону про Антикорупційний суд

Антикорупційний суд формується протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Верховна Рада України сьогодні ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд (№7440). За це рішення проголосували 315 народних депутатів із 382, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України і знаходиться у Києві. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

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Перед голосуванням голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич оголосив низку нових поправок до законопроекту.

Так, з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду критеріям доброчесності строком на 6 років утворюється Громадська рада міжнародних експертів.

Громадська рада виконує свої повноваження у складі 6 членів, які призначаються ВККС виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Членами Громадської ради можуть бути призначені громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, досвід роботи не менше ніж 5 років зі здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в судах чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією в інших країнах.

За ініціативою не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду необхідним критеріям, зокрема, щодо доброчесності, ділової репутації та професійної етики, розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС та Громадської ради міжнародних експертів.

Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу ВККС та Громадської ради за умови, що за нього проголосували не менш як половина членів Громадської ради.

У разі неприйняття такого рішення, кандидат вважається таким, що відхилений.

Таке спеціальне засідання проводиться не пізніше ніж на 30 день з дня оголошення результатів іспиту, що складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності.

За запитом не менше як трьох членів Громадської ради перед спеціальним спільним засіданням ВККС та Громадської ради може проводитись попередня співбесіда із кандидатами на посаду судді Антикорупційного суду, в якій повинні взяти участь не менш як 6 членів ВККС.

На час участі членів Громадської ради у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного суду.

Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.

Згідно з текстом законопроекту, підготовленим до другого читання, Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-1 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу щонайменше 35 суддів, у тому числі, щонайменше 10 із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

На посаду судді Антикорупційного суду громадянин України може бути призначений, якщо він, зокрема, володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній з вимог, зокрема, має стаж роботи на посаді судді не менш як 5 років.

Серед інших можливих вимог, зокрема, науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років; досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі, щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 7 років.

У законопроекті також прописано положення щодо Моніторингу доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду.

Вищий антикорупційний суд є головним розпорядником коштів державного бюджету України щодо фінансового забезпечення його діяльності.

Закон, крім змін у ньому до Кримінального процесуального кодексу, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Антикорупційний суд формується протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.

З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду судовий розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, розпочатий у судах першої та/або апеляційної інстанцій та не закінчено до дня початку роботи Антикорупційного суду, продовжується у цих судах. Зазначені кримінальні провадження не можуть бути передані до Антикорупційного суду.

Розгляд подання про надання згоди на затримання судді Антикорупційного суду, утримання його під вартою чи арештом здійснюється Вищою радою правосуддя з обов’язковою участю судді або його представника.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ, необхідного для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.