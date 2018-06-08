У Міноборони РФ відреагували на повідомлення про перехоплення російського корабля в Чорному морі українським Ан-26

Зазначалося, що Ан-26 нібито виявив судно в безпосередній близькості від українського кордону.

Міноборони Росії назвало повідомлення про перехоплення російського ракетного корабля українським військово-транспортним літаком Ан-26 в Чорному морі "анекдотом".

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Так, офіційний представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков вважає новину одеського ЗМІ про перехоплення в Чорному морі бойового корабля РФ "гротескною", передає "РИА Новости".

"Невичерпний гумор одеситів живий, незважаючи ні на що", - сказав він.

"Тим не менше не можна відкидати, що цей анекдот насправді — спланований "ексклюзивний витік" південного оперативного командування ЗСУ", - заявив Конашенков.

Раніше видання "Думская" повідомило, що літаку Ан-26, який належить Військово-морським силам, вдалося перехопити російський малий ракетний корабель поблизу острова Зміїний (Одеська обл.).