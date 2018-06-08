Українська авіація перехопила російський військовий корабель в Чорному морі - ЗМІ

Ан-26 нібито виявив судно в безпосередній близькості від українського кордону.

Літаку Ан-26, що належить Військово-морським силам вдалося перехопити російський малий ракетний корабель поблизу острова Зміїний (Одеська обл.).

Як повідомляє видання "Думська", подія сталася ще 2 червня, однак співрозмовник ресурсу про нього розповів лише напередодні.

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Відзначається, що Ан-26 нібито виявив судно в безпосередній близькості від українського кордону.

"З допомогою бортового радіолокатора корабель противника був виявлений, після чого Ан-26, знизившись на гранично малу висоту, ідентифікував його як малий ракетний корабель. Перехоплення стався поблизу острова Зміїний. Зрозумівши, що він виявлений, противник почав іти у відкрите море (...) літак проконтролював втечу росіянина, зробивши кілька проходів поблизу корабля на малій висоті, а потім повернувся на базу в Кульбакіно", - повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму. В рамках навчань засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відображенні ракетного удару кораблів умовного противника з моря.