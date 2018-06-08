Путін та терорист Прилєпін розіграли багатоходову комбінацію: експерт про погрози Путіна щодо Донбасу

Російський лідер часто натякає на спільне минуле та майбутнє сусідніх країн.

Заява Володимира Путіна про наслідки для України у разі військового наступу на окуповані території Донбасу є новим меседжем російського президента.

Про це на чаті в "Главреді" заявив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму, головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко.

Він наголосив, що Захар Прилєпін під час "прямої лінії" неспроста поставив Путіну запитання про Україну.

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"Ми розуміємо, що пан Прилепін і пан Путін розіграли багатоходову комбінацію. Прилєпін поставив запитання про те, що буде, оскільки у них там є відчуття, що українська армія скористається Чемпіонатом світу з футболу і почне активні наступальні дії. А Путін зазначив, що, якщо це станеться, це буде мати важкі наслідки для української державності. Це — нове", - зазначив експерт.

За словами Клименка, Путін не приховує, що бачить Україну в складі Росії або сателітом своєї країни, і повністю відкидає варіант її повної незалежності.

"Путін знову наполягав, що в українців та росіян спільне минуле, говорив, що він упевнений в тому, що, незважаючи на жодні трагедії сьогоднішнього дня — спільне майбутнє. У цьому випадку ця фраза перекладається, що "Україна рано чи пізно буде або сателітом РФ, або ввійде до РФ", - підсумував він.

Нагадаємо, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.