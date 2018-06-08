У США закликали Росію негайно звільнити Сущенка

У США вимагають від РФ відпустити усіх незаконно утримуваних українських бранців.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію негайно звільнити незаконно засудженого українського журналіста Романа Сущенка та усіх інших українських політичних в'язнів.

Про це речник Держдепартаменту США повідомила у мікроблозі Twitter.

"Сполучені Штати закликають до негайного звільнення українського журналіста Романа Сущенка та усіх утримуваних Росією українських політичних бранців", - наголосила Хізер Науерт.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.