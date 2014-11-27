Нові робочі місця та покращення умов життя наблизять Україну до ЄС - єврокомісар Ган

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час покладання квітів до пам'ятного хреста на Алеї героїв Небесної сотні.

"Моя позиція полягає в тому, що, по-перше, ми готові допомагати Україні та українським політичним лідерам в питаннях розвитку держави, зокрема з економічної точки зору. Мова йде про створення кращих можливостей для появи нових робочих місць, створення кращих життєвих умов і, я думаю, що це є найбільш терміновими завданнями на даний момент», - сказав єврокомісар.

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«Потім всі інші кроки повинні слідувати зазначеним умовам, а саме: ми маємо Угоду про асоціацію, і Україна всередині країни повинна, по суті, змінити бізнес-клімат, тому що іноземні інвестори готові активно працювати та зацікавлені прийти або повернутися в Україну для розвитку бізнесу, створення нових робочих умов, і якщо це все буде так, Україна автоматично наблизиться до Європейського Союзу", - сказав Ган, відповідаючи на запитання стосовно того, що попередній єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле критикував вище керівництво ЄС за те, що Україні не була надана перспектива членства в ЄС.

Разом з тим Ган пояснив, що все залежить від української влади, яка має провести необхідні реформи.