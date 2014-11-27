Нові робочі місця та покращення умов життя наблизять Україну до ЄС - єврокомісар Ган
Комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган переконаний, що створення в Україні кращих можливостей для появи нових робочих місць та покращення умов життя наблизить Україну до ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час покладання квітів до пам'ятного хреста на Алеї героїв Небесної сотні.
"Моя позиція полягає в тому, що, по-перше, ми готові допомагати Україні та українським політичним лідерам в питаннях розвитку держави, зокрема з економічної точки зору. Мова йде про створення кращих можливостей для появи нових робочих місць, створення кращих життєвих умов і, я думаю, що це є найбільш терміновими завданнями на даний момент», - сказав єврокомісар.
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«Потім всі інші кроки повинні слідувати зазначеним умовам, а саме: ми маємо Угоду про асоціацію, і Україна всередині країни повинна, по суті, змінити бізнес-клімат, тому що іноземні інвестори готові активно працювати та зацікавлені прийти або повернутися в Україну для розвитку бізнесу, створення нових робочих умов, і якщо це все буде так, Україна автоматично наблизиться до Європейського Союзу", - сказав Ган, відповідаючи на запитання стосовно того, що попередній єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле критикував вище керівництво ЄС за те, що Україні не була надана перспектива членства в ЄС.
Разом з тим Ган пояснив, що все залежить від української влади, яка має провести необхідні реформи.