Кандидатур на посади голів комітетів Ради поки немає - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час брифінгу.

“На сьогодні є тільки перелік комітетів - 27, в тому числі їхнє відання. Ці питання будуть ставитися на голосування у вівторок, як було домовлено”, - сказав спікер.

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Він додав, що наразі необхідно напружено попрацювати, щоб внести узгоджені рішення.

“Жодних персоналій не визначено, тому це потребує додаткових консультацій, швидких”, - додав Гройсман.