ЗМІ назвали три варіанти усунення Захарченка від "влади" в "ДНР"

Радикальний метод може бути застосований за аналогією з відставкою екс-ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко може залишити пост за підсумками "виборів", мирним шляхом або внаслідок оголошення його зрадником.

У всякому разі, поточний стан справ в Донецьку зовсім не на користь Захарченка, повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на експертів.

Відзначається, що вже восени 2018 року на окупованій території Донецької області будуть проведені "вибори", в рамках яких Захарченка можуть скинути з посади ватажка угруповання. Так, навіть найвідданіші "свідки "Новоросії" вже не підтримують бойовика, але традиційно враховуватися буде тільки думка Кремля.

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Крім того, є можливість, що Захарченка примусять покинути пост ватажка «ДНР» ще до "виборів", - радикальним або мирним шляхом.

«Радикальний метод може бути застосований за аналогією з відставкою екс-ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького, - хтось на зразок екс-секретаря так званої "ради безпеки ДНР" Олександра Ходаковського, який не раз досить невтішно відгукувався про Захарченка, оголосить його "зрадником республіки", шпигуном СБУ, спадковим масоном, членом секти "Біле братство" і скине ватажка донецьких терористів», – пише видання.

"Чи захочеться раптом так званим "слідчим органам ДНР" погратися в боротьбу з корупцією. І вони зроблять вигляд, що Захарченко - корупціонер, заарештують його і можуть навіть нібито засудити. Для бойовиків цей варіант найбільш цікавий, адже вони можуть тоді дорікнути Україні, що вона жодного великого чиновника не засудила, а вони, мовляв, засудили", - зазначив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Мирний сценарій завершення "кар'єри" Захарченка припускає його нібито добровільний відхід.

"Наприклад, Захарченко може піти за станом здоров'я. Така традиція ще родом з СРСР. Випускається заява, мовляв, Захарченко захворів, не може більше виконувати свої обов'язки, його місце займає виконуючий обов'язки, а потім цього в.о. якось легітимізують" , - пояснив журналіст Денис Казанський.