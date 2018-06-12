Депутат подарував меру одного з українських міст мішок з камінням (фото)

За словами депутата, так він привернув увагу мера міста до проблеми одного зі скверів.

На сесії міської ради Черкас депутат Олександр Радуцький подарував міському голові мішок з камінням.

Це він зробив для того, щоб привернути увагу мера до проблеми скверу на вулиці Корольова, передає "Про все".

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"У нас на Корольова вже рік існує сквер імені Бондаренка. Він названий іменем мера тому, що саме він дав своєму однопартійцю дозвіл зруйнувати фундамент під соціальну інфраструктуру. І вже рік там нічого не прибирається. Саме тому я приніс каміння міському голові, щоб той нарешті звернув увагу на те, що там відбувається", - прокоментував подарунок Радуцький.

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