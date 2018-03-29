Порошенку подарували чарівну паличку (фото)

На паличці для президента написано, що вона призначена "для захисту країни".

Студенти Української академії лідерства зробили главі держави Петру Порошенку незвичайний подарунок.

Вони подарували йому чарівну паличку. Про це президент України написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні отримав від студентів Української академії лідерства незвичайний подарунок. Вони на один день відкрили в Києві "Майстерню чарівних паличок", щоб показати: навіть найкрасивіші палички не коштують нічого без активних громадян, які готові діяти", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена біля Адміністрації президента України стався курйоз.

Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю.