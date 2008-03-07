У Єханурова один інтерес - щоб вертольоти літали

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ обіцяє, що Міноборони діятиме «абсолютно прозоро» у питаннях використання військових вертольотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я, єдине, що можу обіцяти, – Міністерство оборони буде абсолютно прозорим в цих питаннях – наш інтерес один – щоб вертольоти літали», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

«Є декілька людей, які хочуть розгорнути скандал», - додав міністр, пообіцявши працівникам ЗМІ найближчим часом надати усі матеріали стосовно цього питання.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що на останньому засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони народні депутати запитували його щодо оренди військово-транспортних вертольотів компанії «Українські вертольоти».

«Я сказав (депутатам – УНІАН): яке б рішення не було прийняте в майбутньому – воно когось не влаштує. Тому, звичайно, буде боротьба інтересів», - сказав міністр.

Він також зауважив, що зараз Міноборони вивчає попередні рішення стосовно цього питання і згодом ухвалить своє.

Також міністр зазначив, що попит на перевезення транспортними вертольотами дуже великий, але є проблеми з ремонтом цієї техніки. «Ремонтувати їх знаходиться мало бажаючих, а от поділити – є багато», – сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звинуватив заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО у лобіюванні інтересів приватної компанії «Українські вертольоти», що орендує гелікоптери військової авіації на невигідних для Міністерства оборони умовах.

«Була заслухана інформація, яка підтверджена документами, про те, що є серйозна загроза втрати практично весь парк вертольотів Мі-8МТВ для армійської авіації Сухопутних військ внаслідок оборудок за договором оренди 2003 року, коли компанія «Українські вертольоти» на абсолютно невигідних умовах для Міноборони взяла в оренду 16 бойових вертольотів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Спроба Міноборони в 2006-2007 роках повернути ці вертольоти була зірвана за участю заступника глави Секретаріату Президента О.ЧАЛОГО», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що Міноборони до цього моменту позивається до компанії «Українські вертольоти», проти якої було порушено кримінальну справу.

«Це дуже тривожний приклад лобіювання Секретаріатом Президента інтересів приватної компанії», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО додав, що наприкінці минулого року Міноборони звернулося до Інтерполу, і цим вертольотам було заборонено літати, натомість на початку року оборонне відомство отримало лист від Секретаріату Президента з проханням відкликати свої застереження з Інтерполу, після чого вертольоти могли розпочати польоти, і зараз невідомо, де вони знаходяться.