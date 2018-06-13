Гройсман заявляє про підготовку корумпованими силовиками провокацій проти уряду

За словами прем'єр-міністра, провокації готують ті, хто «кришує нелегальний бізнес і контрабанду».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про підготовку провокацій проти нього особисто, а також проти членів уряду корумпованими правоохоронцями.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні всі ті, хто «кришує» нелегальний бізнес, всі ті, хто «кришує» нелегальну контрабанду, нелегальне ввезення товарів на українські ринки. Я підкреслюю, що вони носять сьогодні погони і є діючими працівниками правоохоронної системи. Я знаю, що ви обговорюєте мої слова й мої позиції з цього приводу, мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду й членів уряду. Я підкреслюю - ви всі повинні служити державі. Не мені, не комусь іншому, а державі. І наповнювати державну скарбницю», - сказав Гройсман.

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Також глава уряду повідомив про намір проаналізувати «дурість кожного правоохоронного органу» у тиску на бізнес й опублікувати конкретні прізвища відповідальних.

«Я хочу зробити аналітику, де дурість кожного правоохоронного органу була б абсолютно очевидна. Далі я хотів би, щоб навколо цих порушень були конкретні прізвища, які відповідають за це в тих чи інших правоохоронних органах. Далі я хотів би, щоб вся Україна побачила, наскільки ефективними є такі дії (обшуки бізнесу та інші процесуальні дії правоохоронців - УНІАН) із точки зору доходів державного бюджету і доведення справ до кінця. До будь-якого бізнесу застосовуються заходи впливу, які створюють їм некомфортні умови, а потім направляються, я навіть не знаю, як і назвати, посередники, в 90-х це були «рєшали», які обіцяють вирішити питання за якісь винагороди», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив і направив до парламенту зміни до закону «Маски-шоу стоп», які покликані посилити відповідальність правоохоронців за зловживання з метою тиску на бізнес.

Зміни передбачають, що підприємці матимуть можливість подати скаргу на дії конкретного правоохоронця да суду, який може призначити службову перевірку і в разі виявлення порушень притягнути його до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. При цьому період часу, в рамках якого бізнес може вимагати відшкодування збитків правоохоронними органами внаслідок неправомірних дій, пропонується зробити безстроковим (зараз - 6 місяців).

Крім того, правоохоронці застосовують схему обходу норми закону «Маски-шоу стоп», яка забороняє повторно відкривати кримінальну справу за тією ж фабулою, просто технічно змінюючи в ній кілька слів. Запропоновані зміни дозволять бізнесу оскаржити повторне відкриття в суді, який зможе закрити таку справу.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають «Маски-шоу стоп». Закон, зокрема, впроваджує обов'язкову відеофіксацію як під час обшуків, так і під час розгляду клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. В законі сказано, що норми про використання в ході судового розгляду відеозаписувальної техніки набувають чинності з 1 січня 2019 року.

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів прийняти постанову, яка передбачає створення Комісії з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах.