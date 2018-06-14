Замість того, щоб звільняти Сенцова, влада годує Росію тортами «Рошен» – Кива

Глава Соціалістичної партії поклав відповідальність за можливу смерть Сенцова в результаті голодування на чинну українську владу.

Звільнення Олега Сенцова та інших українських заручників в Росії утруднене лицемірством української влади. Таку думку в ефірі «Еспрессо-ТВ» висловив глава Соціалістичної партії України Ілля Кива.

«В Європі і в усьому світі вже давно зрозуміли: українська влада бреше і лицемірить. Тому нам не поспішають допомагати з тиском на Росію у справі звільнення політв'язнів. Влада заявляє про необхідність звільнення Сенцова, а сама торгує з агресором. Вона бреше з трибуни Європарламенту, з трибуни ООН. Весь світ вводить санкції проти Росії, несучи економічні втрати. А наші можновладці продовжують вести з нею справи», — сказав він.

Кива поклав відповідальність за можливу смерть Сенцова в результаті голодування на чинну українську владу.

«Сьогодні вже 32-й день голодування Сенцова. Це передсмертний стан вже, і це боляче. Цей хлопець помирає тому, що про нього бездарно піклується його власна держава. Україна не зробила нічого, щоб його повернути. Зате ми продовжуємо годувати їх смачними тортами. За це він помирає? За це я воював півтора роки?», — заявив глава СПУ.

Політик також продемонстрував футболку із слоганом «Україна без Порошенка», заявивши, що буде ходити в ній до тих пір, поки президент не буде усунений від влади.

«Приберемо Порошенка — тоді звільнимо Сенцова і зупинимо війну. Я буду ходити в цій футболці до тих пір, поки Порошенко перебуває на посаді президента», — сказав Кива.