Санкції проти сепаратистів набудуть чинності завтра - Рада ЄС

Санкції проти 13 осіб та 5 компаній вступлять в силу після публікації в Офіційному журналі ЄС 29 листопада.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, розповсюдженому сьогодні в Брюсселі.

"Згідно з дорученням Ради міністрів закордонних справ від 17 листопада, Рада посилила обмежувальні заходи ЄС проти сепаратистів, що діють у східній Україні. До 13 осіб і п'яти компаній, які залучені до дій, спрямованих проти територіальної цілісності України, будуть застосовані заморожування активів і заборона на поїздки в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід санкції ЄС потраплять ще 13 організацій «ДНР» і «ЛНР»Таким чином, загальна кількість осіб, на яких поширюються санкції ЄС, становить 132. Також у санкційному списку 28 компаній.

Також зазначається, що «правові акти, які включають в себе відомості про тих, проти кого спрямовані заходи, прийняті шляхом письмової процедури».

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 27 листопада ухвалив додаткові санкції проти сепаратистів, які діють на сході України. До списку внесено 13 осіб і 5 компаній.