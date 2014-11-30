У Донецькому аеропорту загинули двоє українських військових, п'ятнадцять поранені - ЗМІ
03:36, 30 листопада 2014Політика
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Донецький аеропорт сьогодні весь день піддається артобстрілам.
Бойовики обстрілюють аеропорт у Донецьку / facebook.com/sergei.loiko
Сьогодні в Донецькому аеропорту загинули двоє українських військових, ще 15 поранені.
Про це LB.ua повідомили бійці 95-ої бригади ВДВ.
Аеропорт сьогодні весь день піддається артобстрілам. Поза тим, українським бійцям вдається утримувати свої позиції. Інформація в інтернеті про те, що аеропорт захопили сепаратисти, не відповідає дійсності.
Читайте такожВ аеропорту Донецька триває бій: кіборгів атакують із "Градів", рушниць і ручних гранатометівРаніше повідомлялося, що двоє військовослужбовців з 79-ї бригади були важко поранені в результаті перестрілки в Донецькому аеропорту. Загиблих не було.
У 95-й бригаді також не було втрат.
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