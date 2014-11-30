У Донецькому аеропорту загинули двоє українських військових, п'ятнадцять поранені - ЗМІ

Сьогодні в Донецькому аеропорту загинули двоє українських військових, ще 15 поранені.

Про це LB.ua повідомили бійці 95-ої бригади ВДВ.

Аеропорт сьогодні весь день піддається артобстрілам. Поза тим, українським бійцям вдається утримувати свої позиції. Інформація в інтернеті про те, що аеропорт захопили сепаратисти, не відповідає дійсності.

Читайте такожВ аеропорту Донецька триває бій: кіборгів атакують із "Градів", рушниць і ручних гранатометівРаніше повідомлялося, що двоє військовослужбовців з 79-ї бригади були важко поранені в результаті перестрілки в Донецькому аеропорту. Загиблих не було.

У 95-й бригаді також не було втрат.