У Донецькому аеропорту важко поранені двоє військових - ЗМІ

Сьогодні цілий день ведеться масований обстріл Донецького аеропорту та прилеглого селища Піски з боку бойовиків. Про це кореспонденту LB.ua повідомив боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, який знаходиться в Пісках.

За його словами, двоє військовослужбовців з 79-ї бригади важко поранені в результаті перестрілки в аеропорту. Загиблих немає.

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У 95-й бригаді без втрат.

Як повідомлялося, українські військові за минулу добу відбили 38 атак на населені пункти на сході України.