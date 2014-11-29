У Донецькому аеропорту важко поранені двоє військових - ЗМІ
16:12, 29 листопада 2014Суспільство
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Під Донецьком тривають бої за зруйнований аеропорт і його околиці.
REUTERS
Сьогодні цілий день ведеться масований обстріл Донецького аеропорту та прилеглого селища Піски з боку бойовиків. Про це кореспонденту LB.ua повідомив боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, який знаходиться в Пісках.
За його словами, двоє військовослужбовців з 79-ї бригади важко поранені в результаті перестрілки в аеропорту. Загиблих немає.
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У 95-й бригаді без втрат.
Як повідомлялося, українські військові за минулу добу відбили 38 атак на населені пункти на сході України.
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