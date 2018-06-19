Міністр назвав неприпустимою ситуацію з відключенням "Uа: Перший" через борги

У найближчі дні Мінінформполітики надасть на розгляд уряду свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ, заявив Стець.

Відключення за борги аналогового мовлення телеканалу «Uа: Перший» є неприпустимим. Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець, повідомляє прес-служба відомства.

«Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу «Uа: Перший» є неприпустимою. Тому Кабінет міністрів разом з Верховною Радою мають негайно вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України. Свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ перед концерном РРТ Міністерство інформаційної політики надасть на розгляд уряду у найближчі дні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня призупинено аналогову трансляцію телеканалу "Ua: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

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Прес-служба телеканалу заявила, що сигнал аналогового мовлення припинено постачальником послуг - Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) через несплату за трансляції з боку ПАТ «НСТУ».

«З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн грн. У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка НСТУ становить лише 776 563 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої законом "Про суспільне телебачення і радіомовлення України". Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на оплату трансляцій", - йшлося у повідомленні.

Зазначається, що для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн на рік, проте "виділено і передбачено в паспорті бюджетної програми лише 51 млн грн".

За інформацією прес-служби, призупинення аналогової трансляції "Ua: Перший" відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу. До відновлення аналогового мовлення глядачі, які мешкають у зазначених областях, зможуть дивитися телеканал виключно в цифровому форматі (DVB-T2), а також у кабельних телемережах та інтернеті на офіційному сайті.