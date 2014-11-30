Семенченко: Луценко обраний координатором коаліції

17:16, 30 листопада 2014
Політика
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Координатором коаліції на найближчий період обраний народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко.

Луценко выбран координатором коалиции \ фото УНИАН

Про це повідомив народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.

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«Пройшла рада коаліції. Координатором коаліції на найближчий період обранийЮрій Луценко. Пройшли консультації керівництва парламенту. Принципова позиція партії "Самопоміч" - жодних керівних посад для людей, які голосували за ганебні закони 16 січня»,- написав Семен Семенченко.

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