Семенченко: Луценко обраний координатором коаліції
17:16, 30 листопада 2014Політика
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Координатором коаліції на найближчий період обраний народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко.
Луценко обраний координатором коаліції \ фото УНІАН
Про це повідомив народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.
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«Пройшла рада коаліції. Координатором коаліції на найближчий період обранийЮрій Луценко. Пройшли консультації керівництва парламенту. Принципова позиція партії "Самопоміч" - жодних керівних посад для людей, які голосували за ганебні закони 16 січня»,- написав Семен Семенченко.
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