Нардепи відмовилися включити до порядку денного законопроект про створення Антикорупційного суду

Спікер українського парламенту Андрій Парубій тричі ставив на рейтингове голосування це питання.

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії президентський законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

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Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій тричі ставив на рейтингове голосування це питання, але в першому випадку пропозицію про включення підтримали лише 202 народних депутатів (при необхідних мінімум 226), в другому - 212, у третьому - 211.

Як заявив голова ВР, у четвер, 21 червня, на початку робочого дня парламенту він знову поставить питання про включення цього законопроекту на голосування.

Водночас Парубій звернувся до профільного комітету ВР з проханням в середу, 20 червня, розглянути даний законопроект на засіданні.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко, у відповідності зі статтею 93 та частиною другою статті 125 Конституції України, вніс на розгляд Верховної Ради проект закону України "Про створення Вищого антикорупційного суду".