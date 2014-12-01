Журналістам вдалося побачити розвантаження чергового гумконвою із РФ (відео)

Журналістам вдалося поспостерігати за розвантаження деяких авто чергового російського "гуманітарного конвою", котрий порушив кордон України і незаконного вторгнувся на її територію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter