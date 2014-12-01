Журналістам вдалося побачити розвантаження чергового гумконвою із РФ (відео)
04:05, 01 грудня 2014Політика
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Журналістам вдалося поспостерігати за розвантаження деяких авто чергового російського "гуманітарного конвою", котрий порушив кордон України і незаконного вторгнувся на її територію.
REUTERS
Зауважимо, що вантажівки прибули до Донецька, передає ТСН.
Нагадаємо, що перша колона машин восьмого російського гумконвою покинула Україну.
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