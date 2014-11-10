Після стрільби в донецькому аеропорту Пореченков став першим народним артистом "ДНР"

Російському актору Михайлу Пореченкову присвоєно звання «народного артиста «ДНР». Наказ підписаний лідером самопроголошеної «республіки» Олександром Захарченком.

Звання Пореченков заслужив тим, що в донецькому аеропорті стріляв з великокаліберного кулемета «Утес» по збройних силах України, передає Hromadske TV.

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«За неоціненний внесок у становлення і визнання на світовій політичній арені «Донецької народної республіки», а також участь в операції зі звільнення аеропорту міста Донецьк від військ українських карателів», - йдеться в «указі».