Після стрільби в донецькому аеропорту Пореченков став першим народним артистом "ДНР"
13:59, 10 листопада 2014Суспільство
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Російський актор став народним артистом "ДНР".
У Пореченкова відтепер нове звання / Скріншот
Російському актору Михайлу Пореченкову присвоєно звання «народного артиста «ДНР». Наказ підписаний лідером самопроголошеної «республіки» Олександром Захарченком.
Звання Пореченков заслужив тим, що в донецькому аеропорті стріляв з великокаліберного кулемета «Утес» по збройних силах України, передає Hromadske TV.
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«За неоціненний внесок у становлення і визнання на світовій політичній арені «Донецької народної республіки», а також участь в операції зі звільнення аеропорту міста Донецьк від військ українських карателів», - йдеться в «указі».
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