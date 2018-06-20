Заступника Кернеса кинули до сміттєвого баку (відео)

Коли посадовець вийшов на подвір'я будівлі міськради, його схопили кілька чоловіків у спортивному одязі.

На подвір’ї Харківської міськради протестувальники кинули до сміттєвого баку заступника мера Харкова із житлово-комунальних питань Андрія Руденка.

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Як повідомляє UA: Харків, коли посадовець вийшов на подвір'я, кілька чоловіків у спортивному схопили його та кинули до смітника. Після - викотили його з подвір'я на дорогу.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні перед початком сесії міської ради відбулися сутички між працівниками муніципальної охорони та активістами, під час яких невідомі розпилили сльозогінний газ та запалили файєри.

Зокрема, перед засіданням до будівлі міськради увійшли харківські ультрас, представники «Національних дружин» та «Антикорупційного блоку ветеранів АТО». На першому і другому поверсі міськради молоді люди запалили файєри. Також сталися сутички між працівниками муніципальної охорони та представниками ультрас, «Нацдружин», під час яких був розпилений сльозогінний газ.

За словами депутата міської ради Ігоря Черняка, активісти «Нацдружин» та ультрас протестували проти будівництва поруч зі стадіоном «Металіст» 16-поверхового житлового будинку, що може завадити проведенню матчів міжнародного рівня.