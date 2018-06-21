Голова МЗС Литви допустив загострення ситуації на Донбасі після закінчення ЧС-2018 в Росії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс також вважає, що іноземні громадяни не прислухалися до закликів деяких європейських політиків і України бойкотувати матчі чемпіонату.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не виключає, що після Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Російській Федерації і закінчиться 15 липня, на Донбасі може загостритися ситуація.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання журналіста.

"Я б не відкидав це на 100%, тим більше, що ми пам'ятаємо про такий поганий досвід після сочинських Олімпійських ігор, і ми пам'ятаємо, що теж відновилася агресія, і не виключено, що й зараз, після світового заходу можуть бути якісь посилення, тож потрібно бути готовими до цього", - сказав Лінкявічюс.

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Також його запитали, чи був відчутним ефект від заклику деяких європейських політиків, а також України, до світової спільноти бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії.

"По-моєму, це вам судити. По-моєму, це не дуже відчувається. Головне, що сама ідея організувати чемпіонат у Росії - це погана ідея", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, спорт не може бути політикою, як і культура не може бути політикою, але в РФ «все є політикою».

«Так що тут ще один важіль для своєї пропаганди - опинитися в центрі уваги, маючи якісь ілюзії, що це якось поліпшить імідж у міжнародному плані. Думаю, що цього не станеться, але ефекту від бойкоту я теж не бачу", - сказав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не готовий провести масштабне військове вторгнення в Україну, оскільки за ним послідує посилення санкцій проти РФ.