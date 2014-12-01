Порошенко пообіцяв надати Володимиру Рибаку звання Героя України - блогер

Про це повідомив горлівський блогер Олександр Білінський у своєму блозі на Українській правді.

"У річницю Революції Гідності глава держави дав обіцянку Олені, що її чоловікові все-таки буде присвоєно звання Герой України. За її словами, Петро Олексійович здивувався, що це питання досі не вирішене і в присутності генпрокурора Яреми запевнив, що візьме його під особистий контроль", - пише Білінський.

Читайте такожЦентральну площу Горлівки назвуть на честь убитого депутата Рибака, вважає ПорошенкоТим часом, сім'я загиблого депутата евакуювалася в Київ і живе в наданій одним з депутатів "Батьківщини" квартирі.

"Вдова оформила пенсію за втратою годувальника для дочки - 700 гривень. Її пенсія, як у інваліда 3-ї групи - 1000 гривень", - розповів блогер.

Володимир Рибак був викрадений 17 квітня після спроби повернути зірваний український прапор на будівлю міськради Горлівки. Через кілька днів у Слов'янську в річці Сіверський Донець знайшли його тіло зі слідами тортур.

31 жовтня Генеральна прокуратура висунула підозру у вбивстві депутата і ще двох активістів лідерів бойовиків Гіркіну та Безлеру. Перший зараз перебуває в Росії, місце перебування другого невідоме.

30 листопада 2014 року Володимиру Рибаку мало виповнитися 43 роки.