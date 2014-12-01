Кабмін позбавив екс-чиновників пільг і привілеїв

Кабінет міністрів України скасував дії 45 розпоряджень і постанов про надання пільг, привілеїв і субсидій на оплату комунальних послуг, оренду житлових приміщень і оплату послуг обслуговуючого персоналу, призначених колишнім чиновникам вищого рангу – членам Ради міністрів і Кабінету міністрів УРСР, а також Кабінету міністрів України. Як підкреслюється в постанові уряду, розміщеній на веб-порталі Кабміну, скасовуються пільги на медичне обслуговування, на надання державних асигнувань на оплату охорони, а також розміщення в будинках відпочинку в селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця (Київська обл.).

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Як зазначав із цього приводу міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак, своїм рішенням Кабмін завершив процедуру позбавлення колишніх чиновників пільг і різних привілеїв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні цього року ухвалив рішення про суттєве скорочення державного апарату, а також скорочення витрат на утримання чиновників, зокрема пенсіонерів. За підсумками першого етапу реформи держапарату було звільнено 28 тисяч чиновників, що становить близько 10% від їх загальної кількості.