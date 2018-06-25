Росія свідомо спонсорує тероризм і застосувує тортури до затриманих українців - Клімкін

Міністр наголошує, що злочини Росії необхідно довести юридично у міжнародних судових інстанціях.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Росія свідомо спонсорує тероризм на окупованих нею українських територіях та застосувує тортури до затриманих українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів РФ, а також її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України, зокрема застосування тортур до заручників і незаконно утримуваних осіб.

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За словами міністра, напередодні дня, присвяченого жертвам тортур, важливо зрозуміти "нелюдяність окупантів для того, щоб довести це, у тому числі і юридично".

"Дуже важливо зрозуміти, що було для того, щоб цього не відбулося ще раз. І дуже важливо показати, хто стоїть за цим - відповідальність і Росії як країни, яка свідомо спонсорує тероризм, яка бере участь у тортурах і свідомо їх застосовує, і тих людей, які в цьому беруть участь", - наголосив Клімкін.