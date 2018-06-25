Посольство США в Україні засудило напад на табір ромів біля Львова

У посольстві закликали покарати винних у нападі на табір ромів.

У посольстві США в Україні закликають до покарання винних у нападі на табір ромів біля Львова.

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Про це повідомляє дипустанова у "Твіттері". "Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисників слід притягнути до відповідальності. В Європі, зокрема в Україні немає місця расизму і насильству", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом.

В ніч на 24 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна людина загинула, ще четверо травмовані. Поліція затримала сімох причетних до нападу. Затриманими є жителі Львова у віці 16-17 років. Крім того, поліцейські встановили та затримали 20-річного організатора нападу. Ймовірно, всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".