Затриманим за напад на табір ромів у Львові повідомили про підозру (відео)

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Підозрюваним у розгромі табору ромів неподалік Львова та вбивстві 24-річного чоловіка повідомлено про підозру.

Поліція встановила причетність 11 мешканців Львова та прилеглих сіл до нападу на табір ромів поблизу с.Сокільники Пустомитівського району в ніч з 23 на 24 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

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За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за п.12, ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки), ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.

Правоохоронці одразу ж затримали одного 20-річного та сімох 16-17-річних осіб. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 23 на 24 червня група молодиків, озброївшись предметами спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснили напад на табір, де тимчасово проживали особи ромської національності.

24-річний мешканець Закарпатської області отримав численні ножові поранення, внаслідок яких помер. Ще четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка дістали тілесні ушкодження.

Максимальний термін покарання, що загрожує зловмисникам – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.