У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові: "Ми нажахані"

Крім того у Раді Європи чекають повного і прозорого розслідування без зволікання.

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав він.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Як повідомлялося, 23 червня пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.

Поліція заявила, що затримала всіх нападників на ромське поселення - сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова.

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Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Нападникам світить до 15 років в'язниці.