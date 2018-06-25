Клімкін назвав маніпуляцією заяву Лаврова щодо звільнення політв'язнів

Глава МЗС України наголошує, що необхідно продовжувати тиск на Росію з метою звільнення українських заручників і політичних в’язнів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає маніпуляцією заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про вироблення «дорожньої карти» для звільнення «утримуваних осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

Глава МЗС наголосив, що затриманих на українській території росіян, які посягали на територіальну цілісність України, українська сторона просто видавати Росії не збирається.

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"Видати ми точно нікого не готові. Але ми готові на будь-які кроки, які дозволять нам звільнити наших хлопців. У нас є громадяни Росії, які знаходяться сьогодні тут, у них є відповідні судові вироки. Звичайно, для нас необхідні рішення, але ми готові приймати ці рішення", - заявив Клімкін.

"Всі прекрасно розуміють, як Росія маніпулює не тільки звільненням політичних в'язнів, а й заручників. Але ми продемонстрували, що справа не про конкретну кількість, ми готові віддати стільки, щоб дійсно витягнути всіх", - додав Клімкін.

Він зазначив, що на останній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату" 11 червня у Берліні нагадав Лаврову, що бойовики на Донбасі уже майже три роки утримують деяких українців, в результаті попереднього обміну їх не вдалося врятувати.

При цьому українська сторона пропонувала російській різні опції задля звільнення українських заручників і політичних в'язнів.

"Якщо Росія, яка є окупаційною владою, не готова йти вперед, хай вона пояснить нашим партнерам так само. Я показував список, я не хочу говорити про конкретну кількість. Я показував пану Лаврову в присутності наших німецького і французького колег список росіян і казав: якщо Росія не хоче турбуватися про своїх громадян, хай вона скаже прямо на цій зустрічі, що оці російські громадяни Росії байдужі", - зауважив Клімкін.

"Відповідь була не зовсім та, і, як ви знаєте, результатом цієї зустрічі була заява Лаврова про важливість «дорожньої карти». Ця «дорожня карта», на жаль, - це карта російських маніпуляцій, але маємо все одно просуватися, оскільки, говорячи з Росією, ніхто за визначенням їй не довіряє", - наголосив глава МЗС.

При цьому він нагадав, що українські консули в РФ й уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вживають всіх заходів, щоб "пробитися" до українських політичних в'язнів.

"Постійно тиснемо на доступ (до бранців представників) Червоного Хреста. Червоний Хрест не може добитися до окупованих територій взагалі. Зараз ми маємо просити представників Червоного Хреста відвідати хоча б окупований Крим, оскільки ми маємо переконатися, в якій фізичній і хоча б психологічний формі наші хлопці. Але ми впевнені, що цей тиск, який ми маємо сьогодні, він нам допоможе", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

12 червня Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ виробляють «дорожню карту» для звільнення «утримуваних осіб».

Пізніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що ця «карта» стосується відвідування громадян України і Росії, які перебувають в місцях позбавлення волі.