За добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців
13:12, 02 грудня 2014Політика
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Впродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє й отримали поранення четверо українських військовослужбовців.
За добу бойовики 52 рази обстріляли сили АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожБіля Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано - штаб АТО "За останню добу здійснено 52 обстріли сил АТО, внаслідок яких загинуло двоє військовослужбовців, четверо поранені", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, також вночі бойовики обстріляли село Трьохізбенка Новоайдарського району, загинули двоє місцевих мешканців.
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