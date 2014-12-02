За добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожБіля Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано - штаб АТО "За останню добу здійснено 52 обстріли сил АТО, внаслідок яких загинуло двоє військовослужбовців, четверо поранені", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, також вночі бойовики обстріляли село Трьохізбенка Новоайдарського району, загинули двоє місцевих мешканців.