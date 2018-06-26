У Московському патріархаті не підтримали ідею щодо надання Томосу про автокефалію Української православної церкви
Архієреї Української православної церкви (Московського патріархату) не підтримують ідею про надання Константинопольською православною церквою Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.
Про це йдеться в заяві єпископів Української Православної Церкви — учасників архієрейської наради 25 червня 2018 року в Києво-Печерській Лавр, яка розміщена на сайті УПЦ.
При цьому зазначається, що заяву ухвалили одноголосно.
Крім того, у Московському патріархаті вважають що надання автокефалії УПЦ обмежить права та свободи церкви, які вона має у статусі автономії.
«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська Православна Церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії», - йдеться в заяві.
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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.
19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.
22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.
15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже-дуже близька» до отримання томосу.