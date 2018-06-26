У Московському патріархаті не підтримали ідею щодо надання Томосу про автокефалію Української православної церкви

На думку архієреїв УПЦ (МП), українській церкві наявний канонічний статус є цілком достатній.

Архієреї Української православної церкви (Московського патріархату) не підтримують ідею про надання Константинопольською православною церквою Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Про це йдеться в заяві єпископів Української Православної Церкви — учасників архієрейської наради 25 червня 2018 року в Києво-Печерській Лавр, яка розміщена на сайті УПЦ.

При цьому зазначається, що заяву ухвалили одноголосно.

Крім того, у Московському патріархаті вважають що надання автокефалії УПЦ обмежить права та свободи церкви, які вона має у статусі автономії.

«Наявний канонічний статус є цілком достатній для того, щоб Українська Православна Церква плідно звершувала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус призведуть лише до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії», - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже-дуже близька» до отримання томосу.