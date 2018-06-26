Депутатські спекуляції «свободою слова»: від нацбезпеки до диктатури

Протягом поточної сесії у Верховній Раді планують розглянути законопроект №6688 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки України». Автори законопроекту (народні депутати Іван Вінник, Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол) заявляють про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері, але це – відверта маніпуляція.

По-перше, ці ж депутати нещодавно голосували за закон про нацбезпеку і за закон про кібербезпеку. І якщо вони тепер кажуть, що положення законопроекту стосуються кібербезпеки, то чому ж не проголосували за ці питання в законі про кібербезпеку?

Взагалі, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів. Його чергова поява зараз, на мою думку, пов’язана з розслідуванням про корупційні схеми в оборонній галузі, яке робило видання «Новое время». Цю статтю обговорювали на засіданні Комітету з питань нацбезпеки і оборони, і після засідання депутати говорили, мовляв, журналісти написали неправду, будемо боротися проти таких розслідувань шляхом подання законопроектів.

Уподібнюватися Росії - це взагалі десь за гранню добра і зла

Тобто їхнє перше бажання – відповісти журналістам. А друге – це зробити Реєстр заборонених сайтів, щоб збільшити повноваження силових відомств. Такий собі, аналог Роскомнадзору, втім, уподібнюватися Росії, на мій погляд, це взагалі десь за гранню добра і зла.

Однією з головних норм законопроекту №6688 є блокування інтернет-ресурсів у досудовому порядку за рішенням слідчого судді. Відносно прив'язки до вірусу Petya.A, про яку нині кажуть автори, – насправді причиною атаки був сервер M.E.Doc, який не оновлювався чотири-п’ять років, і навіть в день атаки сервер можна було зламати (як зазначають в УкрКіберАльянсі). Взагалі, боротися з вірусами блокуваннями – все одно що збивати всі літаки, бо теоретично ними можуть перевозити контрабанду. За кордоном інколи забирають та перенаправляють домени, які використовували кіберзлочинці. Це називається «Синкхол», але до блокування це жодного стосунку не має.

Проблема законопроекту №6688 не тільки в тому, що він порушує Конституцію й свободу слова та направлений проти інтересів ІТ-індустрії. Ба більше, він суперечить вже чинним законам про національну безпеку та кібербезпеку. У нас майже пів року проводилася кампанія від українських білих хакерів, вони проводили стрес-тест для українських державних органів. Більш ніж половина цей стрес-тест не проходить, а деяка частина – вже була зламана. Таким чином, росіяни при введенні такого «вимикача Інтернету», який пропонується в законопроекті, обов’язково спробують ним скористатися.

На мій погляд, або Міністерство інформаційної політики, або навіть депутати з Комітету по свободі слова та інформаційної політики замість цього абсолютно безглуздого законопроекту мали би взяти за основу французький досвід. Мова йде про законопроект з можливістю накладання штрафів на ЗМІ тільки через суд. Це більш адекватний законопроект, який вже пройшов перше читання в Національній асамблеї, не викликав жорстких нарікань в медіа спільноті. А взагалі, законопроект №6688 написаний в тому ж стилі, що інший «цензурний» законопроект №2050а про введення цензури в АТО. Там також серед авторів був Тимчук і Вінник.

Попри те, що вчора в ефірі одного з телеканалів Вінник визнав, що законопроект №6688 треба переробляти, згодом вони спробують його протягнути таким, як є

2050а забороняв журналістам працювати в АТО, не узгоджуючи матеріал з Генштабом. При цьому, вони мали відправляти матеріали в центральний апарат Генштабу по відкритих каналах зв’язку, тобто в радіусі, думаю, кілометрів п’ятдесяти, росіяни мали б можливість матеріал переглядати. Ми виступали проти цього законопроекту. Тимчук поговорив із журналістами й врешті-решт сказав, так, бачу, він недосконалий, будемо переробляти. Але через півроку на Комітеті по свободі слова спробував знову протягнути той самий документ. Звісно, законопроект «зарубили». Після цього вони свої цензурні законопроекти на Комітет не виносили.

Я переконана, що зараз буде те саме. Попри те, що вчора в ефірі одного з телеканалів Вінник визнав, що законопроект №6688 треба переробляти, згодом вони спробують його протягнути таким, як є.

Минулого разу у нас був Комітет по свободі слова, а зараз єдиний запобіжник – сесійна зала. Саме тому сьогодні журналісти і медіаексперти мають по всіх можливих каналах комунікації говорити, щоб депутати не голосували за цей законопроект №6688, автори якого, спекулюючи на національних інтересах, просувають диктатуру.

Тетяна Попова, експертка зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека»