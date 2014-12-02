Наступного тижня Рада розгляне децентралізацію і боротьбу з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова ВР Володимир Гройсман.

“В цьому місяці, буквально на наступному тижні, ми повинні прийняти ряд важливих рішень, зокрема, що стосується децентралізації влади, те, що стосується підходів до формування нового бюджету, щоб територіальні громади відчули, що, врешті-решт, вони зможуть самодостатньо в 2015 році розпочати на своїх територіях розвиток, та багато інших питань, питання антикорупції, відновлення якісної судової системи”, - сказав спікер.

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За його словами, мають бути ухвалені ті рішення, які передбачені коаліційною угодою.

Гройсман наголосив, що дуже важливо, аби український парламент “зробив дві речі». «Перше - це підтримка уряду, який буде сформований, і, безперечно, забезпечив ефективний контроль за діями уряду, а також прозорість в своїй діяльності”, - зазначив він.