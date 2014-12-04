Верховна Рада нового скликання проводить третє засідання (пряма трансляція)

Сьогодні, 4 грудня, о 10.00 розпочалося третє засідання нової Верховної Ради.

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Нагадаємо, 2 грудня, Верховна Рада України після довгої роботи прийняла за основу і в цілому проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України. За відповідний документ проголосували 288 народних депутатів із 339, проти проголосував один депутат.