Верховна Рада нового скликання проводить третє засідання (пряма трансляція)
10:00, 04 грудня 2014Політика
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Розпочалося засідання Ради.
Почалося засідання Ради / Фото УНІАН
Сьогодні, 4 грудня, о 10.00 розпочалося третє засідання нової Верховної Ради.
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Нагадаємо, 2 грудня, Верховна Рада України після довгої роботи прийняла за основу і в цілому проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України. За відповідний документ проголосували 288 народних депутатів із 339, проти проголосував один депутат.
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