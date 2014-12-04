Путін продовжує брехати про повагу до суверенітету України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав, виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів Росії.

«Добре відомо, що Росія не тільки підтримала Україну й інші братські республіки колишнього СРСР у їх прагненні до суверенітету, а й значною мірою сприяла цьому процесу на рубежі 90-х років. Відтоді в нашій позиції нічого не змінилося. Кожний народ має невід'ємне суверенне право на власний шлях розвитку, на вибір союзників, форму політичної організації суспільства, побудову економіки й гарантування безпеки», - сказав Путін.

Читайте такожПутін звинуватив Захід у підтримці сепаратизму в РосіїВін додав, що «Росія завжди ставиться до цього і ставитиметься з повагою».

«Це повністю відноситься і до України, братського українського народу», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.