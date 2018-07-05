Фракція БПП вимагає від Ради повернутись до розгляду питання оновлення ЦВК

Більшість членів фракції БПП пішли із сесійної зали Ради.

Фракція "Блок Петра Порошенка" вимагає повернутися до розгляду питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії. Більшість членів фракції покинули сесійну залу у зв’язку з тим, що розгляд питання не було підтримано Радою.

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Як передає кореспондент УНІАН, з вимогою щодо розгляду питання на засіданні парламенту виступив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Він зазначив, що президент зробив все для того, щоб це питання було розглянуто парламентом.

“Фракція БПП одностайно підтримує розгляд цього питання і неодноразово вимагала розгляду цього питання в цьому залі. Український народ чекає на це рішення роками, громадськість постійно вимагає оновлення ЦВК”, - наголосив Герасимов.

При цьому він додав, що “те, що сталося в цій сесійній залі, чітко показало, хто за реформи, а хто проти”.

Герасимов закликав голову Верховної Ради України Андрія Парубія “терміново повернутися до розгляду питання про оновлення складу ЦВК”.

“До результативного рішення цього питання ми вважаємо, що ВРУ немає жодного морального права розглядати будь-який інший законопроект”, - наголосив Герасимов.

Згодом більшість членів фракції "Блок Петра Порошенка" пішли із сесійної зали Ради.

В свою чергу, представники інших фракцій наголошують на необхідності зміни або перенесення подання президента України щодо кандидатур до складу ЦВК.

В результаті голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив у засіданні перерву, яку згодом було продовжено до 16-ї години.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнім порядком денним засідання парламенту було передбачено розгляд питань про звільнення з посад членів ЦВК та призначення нових.

Тим не менш, Верховна Рада не підтримала розгляд сьогодні питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.