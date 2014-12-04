Наймолодша депутатка Верховної Ради склала депутатський мандат

"Написала заяву до Центральної виборчої комісії про відмову від депутатського мандату", - написала Ледовських на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого рішення Ледовських назвала сімейні обставини.

"Як людина, яка останні 5 років працює в партійному секретаріаті (від Фронту змін до Народного фронту), я вдячна своім однопартійцям за довіру і включення мене до списку партіі Народний Фронт на виборах до Верховноі Ради під номером 73. Водночас, зараз, готуючись стати мамою, деякий час планую зосередитися на інших пріоритетах", - написала Ледовських.

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Вона заявила, що надалі працюватиме з партійною молоддю.

23-річна Дарина Ледовських у списку Народного фронту стоїть під номером 73. За даними "Фокуса", дівчина є племінницею депутатки Олени Ледовських, яка від "Народного фронту" йшла під номером 27.

За даними документів, поданих до ЦВК, дівчина керує юридичним відділом громадської організації "Кияни – за реформи".