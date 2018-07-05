Пристайко розповів, яких результатів чекає Україна від зустрічі з НАТО

Він зазначив, що темою зустрічі НАТО з Україною та Грузією стане реформа оборони та співпраця.

Україна матиме нагоду представити свою позицію стосовно співпраці з НАТО наступного тижня на зустрічі НАТО з Україною та Грузією, що відбудеться протягом другого дня саміту НАТО в Брюсселі.

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На відміну від звичайного протоколу, НАТО не буде проводити засідання Комісії Україна-НАТО через блокування таких зустрічей з боку Угорщини. Угорщина зберігатиме вето на переговори України з НАТО доки не буде врегульоване питання стосовно утисків в правах, які, на думку Угорщини, здійснюються проти закарпатських угорців. Про це Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини повідомило Голосу Америки.

"Україну не можна серйозно сприймати як країну, що наближається до Євросоюзу та НАТО з наміром приєднатись до цих організацій. З цих причин, уряд Угорщини утримуватиме вето на переговори між НАТО та Україною до того часу, поки ми не отримаємо відповідних юридичних гарантій того, що права угорців Закарпаття не будуть порушуватись", - наголошується в коментарі міністерства.

Зі свого боку Україна сподівається, що на саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня в Брюсселі, Альянс поновить запевнення у підтримці її територіальної цілісності.

В коментарі виданню Kyiv Post Вадим Пристайко, голова місії України в НАТО, наголошує, що "найбільш важливим результатом саміту стане підтримка України з боку НАТО", а темою зустрічі НАТО з Україною та Грузією стане реформа оборони та співпраця.

Це "дозволить нам обговорити широке коло питань в сфері безпеки, включаючи безпеку регіону, навколо України, всередині України, в Криму, на Чорному морі, - практично все, що ми прагнемо обговорити з Альянсом, - зазначає Пристайко. – Президент (Порошенко) зможе презентувати те, що Україна робить з реформування оборонної сфери, безпеки та співпраці, наголосити на тому, що було зроблено з часів Варшавського саміту".

Україна також сподівається отримати статус партнерства з розширеними можливостями з діалогу та співпраці. Запрошення України стати партнером з розширеними можливостями є природнім кроком у відносинах НАТО з Києвом, переконаний колишній заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу.

Проте, від цього саміту Вершбоу не очікує значних рішень. «Велике питання саміту – це наміри Дональда Трампа. Чи сконцентрується він в основному на питання рівного тягаря витрат? Це може затьмарити важливість Альянсу, важливість його єдності, важливість ефективної стратегії стосовно того, як ми поводитимемось з Росією. Якщо Трамп бачитиме перспективу і визнає, що НАТО є активом для США, то це буде радісна зустріч, однак, якщо цього не буде, це буде неприємний досвід для всіх учасників", - сказав Вершбоу.

Колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер наголосив у коментарі Kyiv Post, що через неспокійний саміт G7, який нещодавно пройшов у Канаді і коли Трамп відмовився підписувати кінцеву заяву, не варто закладатись про саміт НАТО. "Дуже важко передбачити динаміку між лідерами на саміті, через те, що відбулось на саміті G7 і протягом деяких інших зустрічей", - зауважив Гарпер.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен очікує, що НАТО "продемонструє єдність та солідарність, що саміт не завершиться розколом між США та рештою країн-членів Альянсу. Якщо цього досягти, це вже буде успіхом", - переконаний Расмуссен.