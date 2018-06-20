Екс-заступник генсека НАТО закликав Альянс зробити новий крок у відносинах з Україною

Запрошення України стати партнером з розширеними можливостями є природнім кроком у відносинах НАТО з Києвом, переконаний експерт.

Питання України може стати важливим консолідуючим чинником на саміті НАТО в липні.

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Про це пише колишній заступник Генсека НАТО Александр Вершбоу в статті для Real Clear World, передає Голос Америки. Аналітик відзначає, що саміт Альянсу в Брюсселі в липні пройде на тлі зростання напруження відносин в Трансатлантичному регіоні.

Однак, є одна конкретна ініціатива, яка може об’єднати союзників по обидва боки Атлантичного океану і підтримати міжнародну колективну безпеку – зміцнення партнерства НАТО з Україною, вказує Вершбоу.

Україна прагне вступити до НАТО. Це не можливо зробити негайно через теперішній стан безпеки, а також стан реформування оборонного сектору України, однак, це питання має залишатись предметом переговорів. Хоча це не замінює членства, запрошення України стати партнером з розширеними можливостями є природнім кроком у відносинах НАТО з Києвом, переконаний експерт.

НАТО запровадило механізм партнерства з розширеними можливостями з діалогу та співпраці (ЕОР) в 2014 році. Метою цього партнерства є покращення взаємодії між країнами-членами Альянсу і ключовими країнами-партнерами.

Статус ЕОР дається тим партнерам, які роблять значний внесок до місій НАТО. Перелік країн-кандидатів залишається невеликим і включає Австралію, Фінляндію, Грузію, Йорданію та Швецію. України немає в цьому переліку, хоча Київ відповідає всім критеріям для цього статусу, вважає Вершбоу.

Аналітик навів аргументи на користь зміцнення партнерства з Україною: Україна бере участь в місіях НАТО, вона збільшила внесок до місії з консультування та навчання сил в Афганістані. Київ також надавав значну допомогу операціям союзників на Балканах та в Середземноморському регіоні, і є однією з чотирьох країн без статусу членства, які беруть участь в Силах реагування НАТО, поряд з Грузією, Фінляндією та Швецією.

Україна спрямовує 5% ВВП на оборону – більше ніж будь-яка країна-член НАТО. За чотири роки війни з підтримуваними Росією силами на Донбасі Україна сформувала найбільш випробувану в боях військову силу на Європейському континенті і значно зміцнила військово-промисловий комплекс, наголошує експерт.

Для Альянсу, українські можливості, знання та технічні спроможності є дуже цінними, переконаний автор.

Ніхто так добре не знає Росію, як Україна, а також не має такого значного практичного досвіду у протистоянні російським кібернападам, дезінформації та іншим формам «гібридної війни» спрямованої на руйнування наших демократій. Україна також відіграє значну роль в зусиллях Альянсу із посилення безпеки в Чорному морі з метою захисту південно-східного флангу НАТО, вказує Вершбоу.

Обговорення цього питання в Альянсі декілька місяців блокує небажання Угорщини погодитись на зустріч НАТО та керівництва України від час саміту в Брюсселі. Угорщина піднімає питання застосування закону про освіту по відношенню до угорської меншини в Україні. У відповідь, Київ втілює заходи, щоб угорськомовна меншина мала можливість прослуховувати курси угорською мовою на всіх рівнях поряд з вивченням державної мови.

Є свідчення того, що Будапешт, можливо, буде готовий відокремити це питання від питання безпеки і суверенітету України і дозволить проведення зустрічі на рівні керівництва держави, повідомляє Вершбоу.

Україна засвідчила, що вона гідна перейти на новий рівень відносин з НАТО. Надання статусу ЕОР буде не тільки символічним визнанням її важкої роботи на підтримку Альянсу, але і зміцнить безпеку НАТО, переконаний експерт.